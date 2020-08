Einsteigerkurs für Tablet-Nutzer

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Tablet & iPad für Einsteiger – Unterhaltung und Kommunikation für unterwegs“ (FE 004) hin. Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene, insbesondere an die „Generation 55 plus“. Der Kurs findet jeweils montags (9., 16., 23. und 30. September) von 9.30 bis 11.45 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Teilnahme kostet 79 Euro, überdies sind fünf Euro Kopierkosten zu entrichten. Zum Kursinhalt heißt es:

Keine Vorkenntnisse erforderlich

„Es geht um die grundlegende Bedienung und wichtige Einstellungen, das Einrichten des Internetzugangs, Sprachsteuerung, Informationssuche im Internet, Apps installieren/deinstallieren, E-Mails schreiben, Adressbuch und Kontakte verwalten, Musik hören, Online-Büchereien und kostenlose TV-Mediatheken nutzen, die Möglichkeit des Online-Bankings sowie Sicherheitsaspekte. Bitte bei der Anmeldung die Marke und das Modell des Geräts angeben und zum Kurs vollständig aufgeladen mitbringen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.“

Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

