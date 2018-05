Anzeige

Zwingenberg.Zahlreiche Gäste, darunter viele Familien und Radfahrergruppen, besuchten das alljährliches Grillfest des Sportvereins Eintracht an der Vereinslagerhalle in Zwingenberg, schreibt Holger Jungbluth, neuer Pressewart der Zwingenberger Fußballer.

Für ein gutes Gelingen der Veranstaltung waren sämtliche Vorbereitungen getroffen worden, und auch das Wetter spielte mit. Für die Gäste gab es Leckeres vom Grill, und neben diversen Softdrinks auch gut gekühltes Pils vom Fass. Ungeachtet dessen, dass der Platz an der Vereinslagerhalle schon ein El Dorado für Kinder darstellt, konnten sich die Mädchen und Jungen beim Schießen auf die Torwand des befreundeten Freizeitsportvereins Schlappekicker austoben. Die kurzen Ruhepausen der Kleinen wurden mit All-You-Can-Eat-Pommes und Limonade überbrückt.

Ein entspannter Tag – aber nicht für alle: Mit zunehmender Dauer des Festes gesellten sich mehr und mehr Menschen hinzu, so dass sich der ersehnte Feierabend für die Männer an den Versorgungsstationen immer weiter nach hinten verschob. Doch nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch bei der Arbeit erwies sich die Kampfkraft der Eintracht als vorteilhaft. „Bis zum Ausklang der wunderbaren Veranstaltung am späten Nachmittag erwiesen wir uns wieder einmal als guter Gastgeber, der nur durch das Signal ,Ausverkauft!’ gestoppt werden konnte“, so Jungbluth abschließend. red