„Eisenschmeißer“ gewinnen Bouleturnier des Sportclubs Rodau

Rodau.Der Sportclub Rodau (SCR) hatte zum nunmehr sechsten Bouleturnier auf dem eigenen Bouleplatz in Nachbarschaft zum Sportplatz und zum Bewegungsparcours „Speck-weg-Eck“ eingeladen. Das Organisationsteam um den SCR-Vorsitzenden Christian Müller hatte den mittlerweile etablierten Wettstreit erneut mit viel Engagement vorbereitet. 20 Teams aus Rodau, Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein und Bensheim hatten viel Spaß bei guten Bedingungen und ambitionierten sportlichen Wettkämpfen. Das Finale machten zwei Teams aus Bensheim unter sich aus. Den ersten Platz belegten die „Eisenschmeißer“, und das hochverdient. Der SCR als Veranstalter ist bemüht, die „Rodauer Boule Open“ mit besonderen Merkmalen auszurichten. So gibt es keine Schiedsrichter und kein Zeitlimit. Und das jüngste Turnier begann mit einem Gläschen Sekt für jeden Spieler. Jeder Teilnehmer erhielt überdies einen Mehrwegbecher für heiße Getränke. Die schonen nicht nur die Umwelt, sondern können auch zum geplanten Glühweinturnier wieder mitgebracht werden. Das siebte Turnier ist bereits in Vorbereitung. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018