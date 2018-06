Eisenschmeißer holen den Pokal

Anzeige

Jeder Spieler von Platz 1 bis Platz 12 erhielt einen Pokal und einen Gutschein, ab Platz 13 gab es Medaillen. Die beiden Ehrenpokale, die von Bürgermeister Holger Habich gestiftet wurden, gingen an Ursula Schellhaas und Bärbel Zohner von der Mannschaft Fröhliche Jungs 2. Die Platzierungen im Überblick:

1. Platz Eisenschmeißer Thomas und Nicolai Röth (Wanderpokal der Stadt Zwingenberg), 2. Boule-Brothers (Oliver Nachtigall und Andreas Best), 3. Country-und Westernclub 5 (Nils Usnerus und Andreas Jeblick), 4. SCR Bouleinho (Michael Borger und Christian Müller), 5. Le Deux Autres (Peter Brehm und Friedrich Ried (die ältesten Spieler mit insgesamt 167 Lebensjahre), 6. Pat & Patachon (Gerhard Peiffer und Salva), 7. La Verrie (Gabi Trautmann und Franz Böttiger), 8. Verschönerungsverein Rodau (Elke Rechner und Christiane Weiß), 9. Country- und Westernclub 2 (Franz Finn und Ingo Lücke), 10. Country- und Westernclub 3 (Simone Eckart und Heike Jeblick), 11. Motorradbuben (Karl Machleid und Nick Marschall), 12. Rennradler (Noolee und Edmund Borger), 13. Verein der Hundefreunde / Fellnasenknutscher (Sabine Fath und Krissi Hoffmann), 14. Fröhliche-Jungs 3 (Florian Helmling und David Riedl), 15. Country- und Westernclub 4 (Ralf Knaup und Norbert Nimtz), 16. Kugelschubser (Hartmut Porth und Andreas Schwake), 17. ( Fröhliche-Jungs 5 (Giacomo Tasca und Dirk Schuchmann), 18. Die Wettkönige (Maurizio Casili und Gerald Feyerfeil), 19. Platz Fröhliche-Jungs 4 (Nicola Geffert und Francesca Tasca), 20. Biewesemer Jungs (Stefan und Michael), 21.Platz Die lustigen Bierwanderer (Uwe Dahlke und Otto Wagner), 22. Country- und Westernclub 1 (Ewald und Willi Usnerus), 23. Karnevalverein Narrhalla (Marc Dürr und Manuel Wöhnl), 24. Fröhliche-Jungs 1 (Cordula Schuchmann und Tanja Tasca), 25. VFR Bürstadt (Annerose und Norbert Krezdorn), 26. Fröhliche Jungs 2 (Ursula Schellhaas und Bärbel Zohner, sie erhielten auch die beiden Ehrenpokale), 27. Fröhliche-Jungs 6 (Luca Gerhardt und Guiseppe Tasca) und 28. Privilegierte Schützengesellschaft (Klaus Marquard und Hans Wiesenthal). An der Supertorschußwand ging Christian Müller als Sieger hervor.

Die Mitglieder des des Freizeitsportvereins Schlappekicker treffen sich am Freitag ab 17 Uhr zu einem Arbeitseinsatz für die Teilnahme am Familientag zur Sportplatzeinweihung am Samstag. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.06.2018