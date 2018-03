Elektronische Schießanlage bewährt sich

Anzeige

Nach dem Verteilen der Urkunden und Ehrennadeln folgten die Berichte der Schießleiter Gunter Decker (Kurzwaffen) und Kathrin Menger (Langwaffen). In den Einzelwettkämpfen erzielten vor allem die Schützen Jacqueline Gunkel, Gunter Decker und Siegfried Hess erste Platzierungen. Besonders hervorzuheben ist außerdem, dass Uwe Gunkel den Titel des Hessenmeisters mit der Armbrust erzielte.

In den Mannschaftswettkämpfen konnte sich die Mannschaft bestehend aus Jürgen Gunkel, Siegfried Hess und Gunter Decker in der Disziplin Freie Pistole wiederholt einen ersten Platz erreichen. Auch in der Disziplin Luftgewehr Auflage Bezirksklasse 1B konnte sich die Mannschaft (bestehend aus Peter Voigt, Bernd Herth, Bernhard Danner, Gerd Kemmerer, Karl Klein, Willi Marquard und Jakob Arzberger) den ersten Platz in der Tabelle sichern. Uwe Gunkel, Walter Müller und Klaus Marquard erreichten des Weiteren als Team den ersten Platz in der Kategorie Zimmerstutzen Seniorenklasse.

Außerdem konnte sich Gunter Decker den Jelte Feenstra Pokal und Markus Schneiker die Ehrenscheibe sichern. Rückblickend zusammengefasst waren die Zwingenberger Kurz- und Langwaffenschützen recht aktiv und erfolgreich.

Anschließend folgten die Berichte des Jugendleiters (Richard Gunkel), des Rechners (Hans Wiesenthal) über die Ein- und Ausgaben des Vereins, und der Kassenprüfer (Klaus Elgert und Klaus Kraft). Daraufhin wurde der Vorstand für das Jahr 2017 einstimmig entlastet.

Einige Positionen außerhalb des Vorstandes werden bei der PSG Zwingenberg jährlich neu gewählt. Nach einstimmigen Entscheidungen lauten die Ergebnisse der Wahlen wie folgt: Schießleiterin Langwaffe ist Kathrin Menger, Schießleiter Kurzwaffe ist Gunter Decker, Jugendleiter sind Bernd Beyer und Richard Gunkel (Stellvertreter), Pressewarte sind Klaus Marquard und Hans Wiesenthal (Stellvertreter).

Die nächsten Termine, die bei der PSG auf dem Kalender stehen, sind die Teilnahme am Zwingenberger Frühjahrsputz (10. März) sowie das bereits genannte Vereinspokal- und Ostereierschießen. Die Siegerehrung des Vereinspokalschießens erfolgt am 20. April.

Zum Abschluss der Generalversammlung präsentierte Klaus Marquard Eindrücke des Umbaus des 10-Meter-Schießstandes. Ein besonderer Dank ging hierbei an die Stadt Zwingenberg für deren Zuschuss. Die nun vorhandene elektronische Schießanlage, bei der die Schussbilder direkt auf einem Tablet-PC und per Beamer im Aufenthaltsraum dargestellt werden, hat sich inzwischen bewährt und wird intern als auch von den Gästen gut angenommen.

Zum Pokal- und Ostereierschießen werden jedoch aus organisatorischen Gründen die früheren Zug-Anlagen wieder aufgebaut.

Mit einem Dank an alle Anwesenden Mitglieder und der Anmerkung, dass 2019 das 50-jährige Jubiläum und somit ein besonderes Jahr für den Schützenverein werden wird, schloss Bernd Beyer die Versammlung.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.03.2018