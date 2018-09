Eltern-Kind-Turnen für Kleinkinder

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg weist auf ein neues Angebot in der Sparte Eltern-Kind-Turnen hin. Wie TuS-Vorsitzende Anette Klüber-Meyer schreibt, richtet sich das Angebot an Mädchen und Jungen im Alter von drei und vier Jahren in Begleitung eines Elternteils. Veranstaltungsort ist montags im Zeitraum von 15 bis 16 Uhr die vereinseigene Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5):

„Springen, Klettern, Hüpfen – Kind sein“, so lautet die Devise: „Drei- und Vierjährige, die zusammen mit einem Elternteil an verschiedenen Stationen ihre sportliche Geschicklichkeit testen und verbessern möchten, sind eingeladen. Natürlich steht der Spaß im Vordergrund und es werden Lieder gesungen und kleine Fingerspiele angeboten. Das Angebot findet wöchentlich statt, allerdings nicht in den bevorstehenden Herbstferien).“ red

