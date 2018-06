Eltern sorgen sich um Betreuungs-Qualität

Die Frauen-Union hatte zu einer Veranstaltung rund ums Thema „Beitragsfreistellung in Kitas“ eingeladen, doch nur wenige Eltern zeigten Interesse. © Ernst Lotz

Zwingenberg.Der große Ansturm blieb aus. Aber mit einer Massenbewegung hatte auch niemand wirklich gerechnet: Das Thema „Beitragsfreistellung in Kindergärten“, zu dem die Frauen-Union (FU) der Zwingenberger CDU am Montagabend ins Foyer der Melibokushalle eingeladen hatte, lockte nicht einmal ein halbes Dutzend Erziehungsberechtigte an.

Warum auch? Die jüngste „Segnung“ der von CDU und Bündnis

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3825 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.06.2018