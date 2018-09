Elvis-Show mit vielen Klassikern

Seeheim-Jugenheim.Rod Lane verspricht „die perfekte Elvis-Show“. Am 22. September, Samstag, gastiert der Imitator des „King of Rock’n’Roll“ ab 20 Uhr im Festsaal des Gasthauses „Zum Löwen“ (Bergstraße 7) in Seeheim.

Lane, der für sich die Stimme von Elvis reklamiert und die passende Kleidung trägt, will mit vielen Hits und Klassikern an legendäre Elvis-Konzerte erinnern. In seiner musikalischen Laufbahn trat Rod Lane auch mit Musikern wie Scotty Moore und DJ Fontana auf, die den „King“ von 1954 bis 1968 begleiteten.

Die Reservierung von Eintrittskarten ist unter den Telefonnummer 06257/5048807 („Zum Löwen“) oder 06257/81826 (Schreibwaren Zeissler) möglich. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018