Zwingenberg.Der Verein Partnerschaft Tetbury, der sich um die Städtefreundschaft mit der gleichnamigen Kommune in England kümmert, organisiert für Mitglieder und weitere Interessierte einen Ausflug in den Rheingau. Termin ist der 12. August, Sonntag; der Startschuss für die Tour mit dem Reisebus fällt um 8 Uhr auf dem Melibokusparkplatz, wo gegen 19.30 Uhr auch die Rückkehr erfolgen soll.

Erste Station auf der Tour ist Kiedrich, wo man am Choralhochamt in der Basilika Sankt Valentin teilnimmt und den Auftritt der Kiedricher Chorbuben (gregorianischer Choral im germanischen Dialekt) erlebt. Nach einem Rundgang durch Kiedrich ist ein Spaziergang zum Kloster Eberbach geplant (für Personen mit eingeschränkter Mobilität: Busfahrt zum Kloster). Nach Mittagsimbiss und Schlenderweinprobe im Kloster Eberbach geht es weiter nach Hochheim am Main, wo die Teilnehmer den Königin-Victoria-Weinbergs besuchen und Wein verkosten. Anschließend geht es zurück nach Zwingenberg.

Anmeldungen nimmt Vereinsschatzmeister Dr. Jürgen Weber bis zum 22. Juni 2018 entgegen (E-Mail: juergenweber_2000@yahoo.de; Telefon: 06251/79561. Der Reisepreis beträgt für Vereinsmitglieder 25 Euro (für Nicht-Mitglieder: 50 Euro) und enthält die Fahrt und die Weinverkostungen. Details dazu gibt’s von Jürgen Weber. red