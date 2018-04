Anzeige

Fünf Exemplare

Claudia Stehle war auf die Rose im Rahmen der Chelsea Flower Show 2017 aufmerksam geworden. Der englische Rosenzüchter Harkness & Company aus Hertfordshire hatte die Rose in jahrelanger Arbeit speziell auf das Jubiläumsjahr der Dichterin hin gezüchtet. Fünf Exemplare konnten für Zwingenberg schon im Herbst erworben werden, von denen eines allerdings den Winter nicht überstand und demnächst ersetzt werden soll. Unter Leitung von Torsten Bambach, Gärtnermeister beim Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg, wurde ein völlig verunkrautetes Beet vor allem vom hartnäckigen Giersch befreit. In die gelockerte Erde wurden am Freitag dann dank der tatkräftigen Hilfe von Zwingenberger Bürgern die Rosenstöcke gesetzt – nebst einer stattlichen Anzahl von normalem Lavendel und einigen Schopflavendelstöcken, die der Bürgermeister besorgt hatte.

Für einen guten Zweck

Der Garten spielt im Leben und im Werk Jane Austens eine große Rolle, erklärte Claudia Stehle in einem kleinen Vortrag im Rahmen der Pflanzung. Aus dem durch Spenden finanzierten Kauf komme ein gewisser Prozentsatz wieder einem gemeinnützigen Projekt zugute: Der Züchter wird damit den Erhalt des Jane Austen’s House Museum unterstützen, des Hauses, in dem die Autorin die letzten acht Jahre ihres Lebens schreibend verbrachte. Nun bleibt noch zu hoffen, dass die Pflanzen gut Wurzeln fassen und im Sommer anfangen können, ihre Blüten zu entfalten. Dann verspricht die langblühende Rose, bis in den Oktober hinein einen Hauch von englischer Romantik in den Zwingenberger Stadtpark zu bringen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.04.2018