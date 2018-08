Englandfreunde stießen im Rheingau auf Queen Victoria an

Anzeige

Zwingenberg.Auf den Spuren des Mittelalters war der Verein Partnerschaft Tetbury aus Zwingenberg am Sonntag im Rheingau unterwegs. An der Bergstraße mit dem Reisebus des örtlichen Busunternehmers gestartet, begann das Programm des Vereins, der die städtepartnerschaftlichen Kontakte zum englischen Tetbury betreut, am Sonntag in der Sankt-Valentins-Basilika in Kiedrich.

Dort wird die Messe in lateinischer Sprache zelebriert und seit Mitte des 14. Jahrhunderts singen die „Kiedricher Chorbuben“ den gregorianischen Choral. Dieses besondere Ereignis erwies sich als äußerst stimmungsvoller Einstieg in einen erlebnisreichen Tag.

Die anschließende Führung durch das Gotteshaus vermittelte interessante Einblicke in die Geschichte des Kirchengebäudes. Besonders stachen dabei die Kiedricher Madonna aus dem 14. Jahrhundert sowie die Sankt-Valentins-Reliquie hervor. Auch der prachtvollen Schwalbennest-Orgel, eine der ältesten bespielbaren Kirchenorgeln der Welt, wurde große Aufmerksamkeit zuteil.