Entschleunigt über das Weinfest

Alle drei Komponenten konnten Weinfest-Besucher am Pfingstwochenende zum 28. Mal live und hautnah erleben: Freude am Sein, lokaler Charakter und eine Vielfalt – in diesem Fall – an heimischen Weinen, die das Fest zum kleinsten, aber ersten und wegen seiner intimen Atmosphäre vielleicht auch charismatischsten im Landkreis machen.

Zwingenberg gebührt traditionell die Ouvertüre in den Bergsträßer Weinfest-Sommer. Doch wie so oft in den vergangenen Jahren zeigte sich das Wetter zwischendurch auch launisch. Nach zwei schönen lauen Abenden donnerte der Sonntagnachmittag kurz nach Eröffnung des Bauern- und Handwerkermarktes mit einer zickigen Regenfront in die Fest-Dramaturgie.

Erstaunlicherweise war es um diese Zeit in der langsamen City enorm voll. Die Gäste ließen sich von drei nassen Stunden nicht die Laune verderben: In der Scheuergasse, am Stadtpark und auf dem Bahnhofsgelände (neu einbezogen) war eine Menge los.

Und auch auf dem Marktplatz war kein Platz mehr zu bekommen – zumindest kein trockener. Die Menschen kuschelten sich unter Schirme und Vordächer, in Hauseingängen und Weinbuchten, und überbrückten das Intermezzo mit einem Zwingenberger Wein auf der Zunge.

Protagonisten waren die drei Zwingenberger Weingüter Simon-Bürkle (vor 27 Jahren gegründet), Rebenhof Gärtner (Startschuss 1981) und Feligreno, die 2007 mit der Umstellung auf Bio-Anbau begonnen haben und ab Jahrgang 2010 die ersten vollständig zertifizierten Bio-Weine der Hessischen Bergstraße herstellen.

Flankiert wurden diese Betriebe von der Bergsträßer Winzer eG und einem Stand des Weinbauverbands mit einer Auswahl von Weinen aus verschiedenen Kellern des Anbaugebiets. Vereinzelt wurde bereits der Jahrgang 2017 ausgeschenkt.

Zur Eröffnung böllerte die Privilegierte Schützengesellschaft dermaßen laut in die Gehörgänge, dass am Bühnenrand platzierte Gäste Mühe hatten, die ersten Klänge des Gesangsvereins Sängerkranz (Jahrgang 1832) unter der Leitung von Angelika Henß akustisch einwandfrei zuordnen zu können.

Flüssiges aus dem Brunnen

Doch zuvor hatten die Stadtoberen und die Weinhoheiten das Wort. Bürgermeister Holger Habich begrüßte etliche Amtskollegen aus der Nachbarschaft. Es erklang das Zwingenberglied, die Bergsträßer Weinkönigin Jessica Lehmann betonte – umrahmt von Kolleginnen aus der Region – die stattliche Biografie des Zwingenberger Weinfestes, die sich langsam aber sicher bereits historischen Ausmaßen annähere.

Auch die Deidesheimer Weinprinzessin Lena I. war gekommen. Traditionell füllten die Hoheiten im und am Brunnen die Gläser der Gäste, die auf dem historischen Pflaster von Oleanderbäumen und Fachwerkkulisse umrahmt wurden.

Am Konzept nichts verändert

Der Verkehrsverein als Ausrichter hatte am Konzept der Veranstaltung nicht geschraubt. Auch das 2015 eingeführte Stielglas mit Kirchenmotiv und Pegelmarkierungen bei 0,1 und 0,25 Litern erwies sich als treuer Begleiter über das Kopfsteinpflaster, wo man am Freitagabend den zweiten Auftritt der Lindenfelser Trachtenkapelle miterleben durfte, die zu Beginn – wie im vergangenen Jahr – von Gastdirigentin Birgit Heitland geführt wurde. Die CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete hatte den Taktstock fest im Griff.

Die weitere Rahmenhandlung gehorchte einem Vertrauen auf Bewährtes: So spielten die Gallier am Samstagabend, während am Montag gewohnt die Original Blütenweg Jazzer und der „schräge Rudi“ Olbrich für tendenziell swingende (Aus-)Klänge sorgten. Der Sonntagabend gehörte Sam’s Living Room, die mit Rock und Pop das Publikum auf dem rappelvollen Marktplatz unterhielten. Und das perfekt inszeniert nach dem Abzug der Regenwolken.

Spiel-Arena für Kinder

Im südlichen Stadtpark gab es Sonntag und Montag mit der GGEW-Arena ein Spiel- und Unterhaltungsangebot für Kinder und Familien, das sich – zum dritten Mal in Folge – mittlerweile bis zum Spielplatz ausgedehnt hat. Aber auch Kulinarisch hatte das Weinfest eine Menge zu bieten. Serviert wurden Leberknödel auf Rieslingkraut, Pellkartoffeln und Lachs, Flammkuchen und Pizza, Rieslingsüppchen mit Weinbergkräutern, badische Maultaschen und Bergsträßer Spare-Ribs vom Holzkohlegrill.

Auch in diesem Jahr blieb das Fest entspannt, genussorientiert und erfrischend unhektisch. Der Geist von Cittaslow schien über die Weinmeile zu wehen. Und auch bei der Parkplatzsuche war bisweilen Entschleunigung angesagt.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.05.2018