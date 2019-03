Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Entspannt ins Wochenende“ (Kursnummer: FE 016) hin. Kursleiterin Daniela Preissing wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene. Der Kurs findet am 22. März, Freitag, von 20 bis 21 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro. Zum Inhalt heißt es:

„Eine gute Stunde nur für Sie. Sie möchten einfach mal abschalten, sich von Kopf bis Fuß entspannen, neue Kraft tanken und ein paar Impulse für die Umsetzung im Alltag erhalten? Dann ist dieser entspannte Mix aus aktiven und passiven Methoden genau das Richtige. Mitzubringen sind eine Matte, eine Decke, warme Socken, aber kein Handy.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

