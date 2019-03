Epochale Meisterwerke mit eigener Note

Zwingenberg.Es war das letzte Album der Beatles. Entstanden in einer Zeit der Spaltung und persönlichen Dissonanzen. Doch wenn alle Trennungen dieser Welt in einer derart monumentalen künstlerischen Genialität mündeten, würden Scheidungsanwälte als Kulturminister Karriere machen.

Im Herbst 1969 ging eine Ära zu Ende. In diesem Jahr feiert die Welt das 50. Jubiläum von „Abbey Road“. Und entgegen aller Verschwörungstheorien um Paul McCartneys vermeintlichen Tod scheint der echte ja immer noch zu leben. Erst vor kurzem hat er den legendären Zebrastreifen – diesmal in Sandalen und nicht barfuß – erneut überquert. Vor bald 23 Jahren hat sich etwa 1200 Kilometer südöstlich von Liverpool die Lonely Hearts Club Band formiert, die bis heute in der gleichen Besetzung spielt. Keine Coverband im eigentlichen Sinne, sondern ein sechsköpfiges Klang-Update, das aus präzisem Verständnis der Originale, instrumentalem Können und zeitgemäßer Technik selbst die komplexesten Songs auf die Bühne bringt, ohne eine persönliche Note vermissen zu lassen.

Keine blasse Karikatur

Die möglichst authentische Interpretation verkommt dabei niemals zur blassen Karikatur, sondern entwickelt sich aus einem hohen Anspruch heraus, die Stücke so zu spielen, wie es die Originale womöglich selbst getan hätten, wenn sie sich nicht 1966 endgültig von jeder Bühne verabschiedet hätten. Die Formation aus dem Rhein-Main-Gebiet genießt in Gitarrist Axel Weimann einen direkten Draht nach Zwingenberg, wo die Band im Theater Mobile schon mehrfach zu hören war. Im letzten Jahr mit einer Hommage an das sogenannte „White Album“ aus dem Jahr 1968. Am Samstag hörte das Publikum im ausverkauften Gewölbekeller neun Titel des Albums – ausgarniert mit etlichen Werken, die ab 1967 in der späten, unglaublich kreativen Beatles-Phase veröffentlicht wurden.

Mit glasklaren Arrangements, akustischem Feinschliff und wunderbarem Satz- und Harmoniegesang hat das Quartett den Geist der späten Fab Four treffend eingefangen und adäquat auf die Bühne gebracht. Die Songs sind bis ins letzte Detail perfektionistisch bis in die Spitzen ausgeleuchtet. Ein konturenstarker, differenzierter Sound, der die Komplexität und avantgardistische Vielfarbigkeit der Beatles einfängt und zum Live-Erlebnis für Beatles-Freunde macht, die angesichts billiger Plagiate die Beine in die Hand nehmen.

Stilistische Kernfusion

Die Gäste im Mobile erlebte die stilistische Kernfusion und einige der bis dato unerhörten Klangwelten der Beatles in einer dreidimensionalen Live-Akustik, die am Ende mit langem Applaus und mehreren Zugaben in die Verlängerung ging. Darunter die wahrlich brillante Dreierkombination „Golden Slumbers“, „Carry That Weight“ und „In The End“ von der B-Seite „Abbey Road“, die live nicht besser hinzukriegen ist. Chapeau! Großes Klangkino für Feinschmecker, die spätestens bei dieser spürbaren Endzeitstimmung emotional ins Wackeln geraten. Mit mehr Dramatik, Pathos und Lässigkeit lässt sich eine musikalische Biografie nicht abschließen. In Zwingenberg blieb danach nur noch Zeit für das einzige Stück, das nicht von den Beatles stammt: „Imagine“ von John Lennon vom gleichnamigen 1971er Album.

Letztes „offizielles“ Stück vor dem Dessert war „A Day In The Life“ von der Platte, von der sich die Lonely Hearts Club Band ihren Namen geliehen hat. Auch bei diesem, Verzeihung, sauschwer nachzuspielenden Stück gelingt Sänger Robby Schmidt (der gelegentlich auch an den Keyboards sitzt) der nasale Ton von Lennon ebenso wie bei „Dear Prudence“ oder dem beängstigend guten „The Ballad of John & Yoko“, das von Axel Weimann mit fein dosierten Gitarren akzentuiert wird. Mit „Come Together“, „Something“ und „Maxwells Silver Hammer“ geht es schon im ersten Set direkt in die Abbey Road, gefolgt von einem sehr hörenswerten Ausflug zum „White Album“ („Bungalow Bill“, „Honey Pie“), bei dem Robby Schmidt bewies, dass er die leicht verschnupfte Stimmfarbe von Paul McCartney beinahe noch besser trifft als den Lennon. Einen besseren Sänger kann sich eine Beatles-Coverband nicht wünschen. Nach der Pause wird es bei dem von glasklaren Gitarren begleiteten „Blackbird“ richtig gespenstisch. Fast meint man, McCartney selbst zu hören. Einer von vielen Höhepunkten des Zwingenberger Gastspiels. Mit „Strawberry Fields Forever“ und „While My Guitar Gently Weeps“ hat sich die Band zwei weitere Perlen geschnappt. Letztere von Günter Kreutzkamp intoniert, der auch beim wunderschönen „Julia“ neben Weimann die Stimme führt. „Here Comes The Sun“, George Harrisons Meisterwerk und Intro der zweiten „Abbey-Road“-Seite, wird diesmal ohne Schlagzeug und Keyboards schlank und akustisch auf den Punkt gebracht.

Weitere Bandmitglieder sind Drummer Tommy Schneider, Christoph Paulssen am Bass und Georg Göb an den Keyboards, die auch Streicher- und Bläser-Sounds („Magical Mystery Tour“) übernehmen und so manches akustische Gimmick bewältigen müssen. denn auf akustische Einspieler verzichtet die Band. Würzige Variationen in Live sind origineller als gedankenloses Öffnen von Konservenbüchsen. In diesem Zusammenhang muss im Übrigen festgehalten werden, dass die Band bei aller langen Historie und ihrer enormer Live-Erfahrung nicht in Routine und Genügsamkeit eindämmert, sondern immer wieder die Herausforderung sucht. Die Band hat bereits die komplette „Abbey Road“ in Originallänge gespielt.

Sie wollen wiederkommen

Die Magical Mystery Tour der Südhessen dauert an. Am 9. Juni gastiert die Gruppe open-air auf Schloss Heiligenberg. Im nächsten Jahr will die Band wieder ins Theater Mobile zurückkommen. Dann wahrscheinlich mit einem Doppelkonzert an zwei Tagen. Ein 50. Jubiläum mit Beatles-Bezug wird langsam schwierig. Am 10. April 1970 verkündete die Band mit einer kurzen Radiomeldung das Aus. „Die Welt dreht sich weiter“, hieß es. Schwacher Trost.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019