Er will kommen, um zu bleiben

Adventszeit – Vorbereitungszeit. Wir warten, erwarten – die Ankunft des Herrn. Wir bereiten vor: dekorieren, backen Plätzchen, kaufen Christbäume, singen Adventslieder… Und dann? Dann steht Weihnachten vor der Tür und wir feiern (wenn dieses Jahr auch anders), dass Gott Mensch wird, sich klein macht und zu uns kommt. Und dann? Ist nach den drei Festtagen alles wieder vorbei? Deko wegräumen, Weihnachtsbaum entsorgen und unser Alltagstrott beginnt von vorn…

Aber wenn wir unseren Blick heute auf den Adventskranz richten, fällt uns auf: Er ist rund – ohne Anfang und Ende.

So vergessen wir oft: „Gott will kommen, um zu bleiben“. Er will nicht nach drei Tagen wieder fort, sondern bei uns einkehren und mit uns gehen – gerade auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Er will uns die Angst vor der Zukunft nehmen, indem er bleibt und uns mit Liebe (er)füllt.

So ist Weihnachten nicht das Ende, denn unser Kirchenjahr beginnt am 1. Advent. Wir bereiten unsere Herzen, um Christus eintreten zu lassen und mit ihm ins Neue Jahr zu starten. Er, der bis aufs Äußerste gelitten hat, nimmt uns nicht alle Lasten ab oder beendet die Pandemie – wir sind keine Marionetten, sondern freie, geliebte Geschöpfe Gottes! Was Er uns aber schenkt, ist seine Präsenz, seine Gegenwart: „Ich-bin-der-ich-bin-da“ – komme, was wolle!

Am 4. Advent hören wir im Evangelium die Berufungsgeschichte von Maria. Von ihr können wir lernen, Gott in uns wachsen und lebendig werden zu lassen – ihm dauerhaft Raum zu geben. Wie kann das konkret aussehen?

Im inneren Dialog mit Gott bleiben, bei allem was wir tun – weiterhin Briefe schreiben – für Ältere einkaufen – Kerzen anzünden und Gebete gen Himmel schicken – Arme in den Blick nehmen – Lebensfreude spenden – gemeinsam musizieren... So möchte ich uns Verse aus meinem Lieblings-Adventslied als Impuls für das ganze Jahr mit auf den Weg geben:

„Wache jetzt auf, ihm entgegen zu gehen, mache dich auf, werde Licht wie ein Stern.

Mache dich frei, vor der Krippe zu stehen, mach dich bereit für die Ankunft des Herrn.

Öffne dein Herz und deine Arme weit, Wache auf, mach dich auf, sei bereit!“

