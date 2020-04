„Erfahrungs-Schätze“ sollen Mut in Krisenzeiten machen

Rodau.„Wir helfen einander gesund und zuversichtlich durch diese besondere Zeit“, so lautet das Motto einer Corona-Initiative der Rodauer Anne Schernich-Röckel und Wolfgang Pudritz, die in den nächsten Tagen „Erfahrungs-Schätze“ sammeln wollen. Gemeint sind persönliche Erinnerungen an schwere Zeiten und an die Erfahrungen, wie sie gemeistert wurden.

Die beiden Initiatoren – Mitglieder des Rodauer Lauftreffs – wenden sich dabei an alle Bürger des Zwingenberger Stadtteils, insbesondere aber an ältere Menschen, die aufgrund ihres Alters und der damit einhergehenden Lebenserfahrung viel zu berichten haben. Schernich-Röckel und Pudritz sind zuversichtlich: „Sicher können diese Erfahrungs-Schätze uns allen – und besonders jüngeren Menschen – Mut machen. Und bei der Gelegenheit werden überdies alle Rodauer Erfahrungs-Schätze auch gleich für die Nachwelt festgehalten.“

Mit finanzieller Unterstützung von Bürgermeister Holger Habich, der die Druckkosten übernommen hat, und in Kooperation mit der „Rorrer Babbelstubb“ – dem Dachverband der Rodauer Vereine – werden an die Stadtteil-Haushalte vorbereitete Formulare verteilt, mit denen die Möglichkeit gegeben wird, eigene Erfahrungen aufzuschreiben. In einem erläuternden Text auf dem Formular heißt es:

„Viele Jugendliche und jüngere Menschen haben so etwas noch nie erlebt: Das normale Leben gerät aus den Fugen, vieles hat man nicht mehr selbst in der Hand, Pläne platzen und die Zukunft ist ungewiss. Auch Sie, die ältere Generation, haben so etwas wie die Corona-Pandemie noch nie erlebt.

Aber: Sie haben doch einen ganzen Schatz an Erfahrungen und Weisheiten in Ihrem Leben sammeln dürfen oder müssen. Einen Schatz, den die Jüngeren jetzt vielleicht gut brauchen könnten. Machen Sie also mit und halten Sie Ihre Gedanken fest.“

Als Anregung gedacht sind auch folgende Fragen:

Wofür bin ich in meinem Leben dankbar?

Welche Krisen habe ich schon durchgestanden?

Was hat mir in schweren Zeiten geholfen?

Was möchte ich an die jüngere Generation weitergeben?

Was gibt mir Hoffnung?

Was ist mir rückblickend wichtig?

Welchen Rat möchte ich der jüngeren Generation geben?

Die verschriftlichen „Erfahrungs-Schätze“ können dann – gerne auch anonym, aber mit Angabe des Alters – am kommenden Samstag, 25. April, im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr in „Schatz-Kisten“ eingeworfen werden. Diese stehen an der „Rorrer Babbelstubb“ (Altes Rathaus, Hauptstraße 6) und an der Kapelle am Friedhof bereit. Auf Wunsch werden die Zettel auch persönlich abgeholt und in die „Schatz-Kisten“ geworfen. Wer diesen Service nutzen möchte, der kann per Telefon: 8667047 Kontakt aufnehmen.

Alle „Erfahrungs-Schätze“ sollen anschließend innerhalb von 14 Tagen in einem „Extra-Blatt“ der „Rorrer Babbelstubb“ für alle Rodauer Haushalte veröffentlicht werden. „So bleiben wir im Austausch, hören einander zu und finden Zuversicht, um gesund und mit einem Lächeln durch diese Zeit zu kommen“, hoffen Anne Schernich-Röckel und Wolfgang Pudritz. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020