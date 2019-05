Erfolgreiche Dämmerschoppen-Premiere

Zwingenberg.Die Dämmerschoppen-Premiere der Zwingenberger Feuerwehrkapelle am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt war ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter fand die Veranstaltung auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses am Gießer Weg statt. Schon beim Startschuss um 18 Uhr tummelten sich dort viele gut gelaunte Gäste. Fleißige Helfer sorgten für kurze Wartzeiten an den Theken.

Sowohl

...