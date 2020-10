Erinnerung an Opfer der NS-Diktatur

Zwingenberg.Die traditionelle Gedenkfeier für die Opfer der NS-Diktatur, zu der die Zwingenberger Sozialdemokraten seit Jahrzehnten stets aus Anlass der Reichspogromnacht am 9. November in die Remise des Alten Amtsgerichts einladen, kann in diesem Jahr wegen der Coronavirus-bedingten Einschränkungen nicht stattfinden. Wie Regina Nethe-Jaenchen im Namen des SPD-Vorstands mitteilt, soll die Erinnerung an die von den Nationalsozialisten verfolgten und getöteten Menschen jedoch nicht ersatzlos ausfallen.

SPD lädt Bürger und Politiker ein

Anstelle des sonst üblichen Vortrags durch einen Referenten werden Bürgermeister Holger Habich und SPD-Ortsvereinsvorsitzender Peter Kaffenberger am 9. November, Montag, ab 19 Uhr im Rathaushof jeweils ein kurzes Grußwort halten. Anschließend folgen – wie in den Jahren zuvor – die Anbringung eines Kranzes neben der Gedenktafel am Rathaus und eine Schweigeminute.

„Die SPD lädt herzlich zu dieser Veranstaltung ein und würde sich freuen, wenn auch in diesem Jahr politische Vertreter und interessierte Bürger teilnehmen würden“, heißt es abschließend. red

