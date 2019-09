Erlebnisführung in der Kreisstadt

Zwingenberg.Der Geschichtsverein Zwingenberg weist seine Mitglieder und weitere Interessierte auf seinen Herbstausflug hin, der dieses Mal nach Heppenheim führt. Wie Vorsitzende Ingrid Krimmelbein schreibt, werden die Teilnehmer am 12. Oktober, Samstag, um 14.52 Uhr am Bahnhof Zwingenberg mit dem Zug in die Bergsträßer Kreisstadt fahren. Zur Abfahrt trifft man sich spätestens um 14.45 Uhr.

In Heppenheim angekommen läuft die Gruppe hinauf zum „Graben“ und wird dort von einer Erlebnisführerin in Empfang genommen, die durch die Stadt führt. Nach zirka eineinhalbstündiger Führung haben die Zwingenberger dann die Möglichkeit zu einer Besichtigung des „Doms der Bergstraße“, ebenfalls unter fachkundiger Leitung. Anschließend kehren die Teilnehmer zum gemütlichen Ausklang in einer Gaststätte am Marktplatz ein.

Die Rückfahrt ins älteste Bergstraßenstädtchen erfolgt wieder mit dem Zug (wahlweise um 19.57 Uhr, 20.47 Uhr, 20.57 Uhr oder 21.59 Uhr). Um Gruppenfahrkarten besorgen und Plätze in der Gaststätte reservieren zu können bittet Ingrid Krimmelbein bis zum 5. Oktober, Samstag, um Anmeldungen (Telefon: 06251/72451, E-Mail: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de). Teilnehmen können ausdrücklich nicht nur Mitglieder des Geschichtsvereins, sondern auch weitere Interessierte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.09.2019