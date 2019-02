Erlös der Skihütten-Aktion für Sonnenkinder

Rodau.Die Skihütte auf dem Zwingenberger Weihnachtsmarkt stieß bei den Besuchern auf große Resonanz. An zwei Tagen wurden dort von städtischen Mitarbeitern und Magistratsmitgliedern Jagertee, Glühwein und Kaiserschmarn verkauft. Den Reinerlös aus dem Betrieb der Hütte in Höhe von 300 Euro übergab man jetzt den Sonnenkindern in Rodau. Der Verein, der über 180 Familien als Mitglieder hat, kann das Geld gut gebrauchen. Es wird, so Rechner Thomas Wunsch, dem laufenden Betrieb des Begegnungshofes zugutekommen. Unser Bild entstand bei der Geldübergabe und zeigt von links Mia Freitag, Thomas Wunsch, Sandra Freitag, die zusammen mit Stadträtin Ingrid Germann (r.) die Einrichtung der Skihütte und den Betrieb organisierte, sowie Bürgermeister Holger Habich. k df/Bild: Func

