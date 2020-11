Ermutigende Begegnungen

Ein besonderes Kirchenjahr liegt hinter uns – und der Advent liegt vor uns. „Jauchzet, frohlocket!“ – da klingen die ersten Töne des Weihnachtsoratoriums an. Ich möchte jauchzen und frohlocken über besondere Begegnungen in diesem Jahr, hier im Kreiskrankenhaus mit den Mutigen, den Zuversichtlichen und auch mit den Verzagten.

Begegnet bin ich ganz live und lebendig Menschen in Gottesdiensten draußen – singend und froh – in diesem so wunderbar heißen Sommer. Es ist gar nicht so leicht, in diesen Tagen zu jauchzen, wenn wir auf den Advent schauen. „Lasset das Zagen, verbannet die Klage.“ Mir tut es gut, mich daran zu erinnern, wie dankbar ich bin. Dankbar für die Menschen, die ich getroffen habe oder die, per Post, Mail oder Telefon an mich gedacht haben. Für was sind Sie dankbar? Ich will nicht zagen, jammern und klagen. Wie eine Patientin dieser Tage zu mir sagte: „Ich bin froh über jeden Morgen, an dem ich aufstehen und den Tag beginnen kann.“ Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, so singen wir am 1. Advent oder später dann „O, du fröhliche“ – und das dürfen und können wir Christen, wir Menschen, die es mögen und brauchen, auch tun. Ich lade Sie ein, sich einzustimmen auf den diesjährigen etwas anderen Advent. Zünden Sie die erste Kerze am Adventskranz an und hören Sie über die Adventszeit hinweg: „Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude.“ So singen die Engel auch in diesem Jahr an der Krippe unseres so verletzlichen, menschgewordenen Gottes, und dann können miteinander anstimmen: „Auf preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan!“

Ihnen eine besondere gesegnete Adventszeit. Bleiben Sie behütet, Sie und ihre Lieben in der kommenden Zeit. Bild: Privat

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020