Erntedank wird vier Mal gefeiert

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg feiert das Erntedankfest angesichts der Coronavirus-Pandemie anders als sonst. Weil die Menschen nicht in die Kirche kommen können – zumindest nicht in der gewohnten Anzahl und zur klassischen Liturgie –, kommt die Kirche zu den Menschen, erläutert Claudia Willbrand, Vorsitzende des Kirchenvorstands, das Konzept. Eingeladen wird am 4. Oktober, Sonntag, nämlich zu verkürzten Gottesdiensten an vier Plätzen in Zwingenberg:

Der erste Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der Arthur-Sauer-Anlage, der nächste startet um 10.15 Uhr auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus (Gießer Weg 12), ab 11 Uhr wird Gottesdienst an der Evangelischen Kindertagesstätte (Heidelberger Straße 12) gefeiert und der letzte Gottesdienst findet ab 11.45 Uhr an der Bergkirche statt. Den Gottesdienst an der kirchlichen Kita feiert Pfarrer Christian Hilsberg für Familien mit Kindern. Claudia Willbrand schreibt: „Bringen Sie gerne ein Stückchen Brot und Trauben mit. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl in etwas anderer Form miteinander feiern.“

Die Gottesdienste finden bei jedem Wetter statt. Eventuell auch unterm Regenschirm. Gerne können sich die Teilnehmer eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregelungen.

Daher der Appell der Gemeinde: Wer jetzt schon weiß, dass er an einer bestimmten Station teilnehmen werden, der kann sich im Gemeindebüro anmelden. Das hilft bei den Planungen und erleichtert das Führen der Teilnehmerlisten, die aufgrund der Corona-Regeln erforderlich sind.

„Natürlich sind Sie aber auch spontan herzlich willkommen!“, lädt die Evangelische Kirchengemeinde zum „etwas anderen“ Erntedankgottesdienst ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.09.2020