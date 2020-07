„Endlich Sommerferien!“ – Diesen Gedanken dürfte gestern viele Schüler gehabt haben, liegen vor ihnen doch sechs Wochen schulfreie Zeit und Urlaub. Doch auch für viele Erwachsene ist die vor uns liegende Sommerzeit eine Zeit des zur Ruhekommens, eine Zeit der Entschleunigung.

In diesem Jahr ist jedoch vieles anders; die Ereignisse der letzten Monate hinterlassen bei Vielen auch bei der Planung des Sommerurlaubs Spuren. Vorhaben, die Welt zu bereisen oder den Sommer am Strand zu verbringen, mussten umgeplant oder gar gestrichen werden. Aber kommt es denn überhaupt darauf an, wo wir diese Zeit verbringen? Ich finde nicht. Ob nun am Strand, in den Bergen oder zuhause auf „Balkonien“ bzw. in „Bad Meingarten“:

Wichtig ist, wie wir diese Zeit verbringen – oder besser: wie wir diese Zeit nutzen. Sich bewusst Zeit für sich, für die Familie und die Liebsten zu nehmen, Abstand zu gewinnen von dem Bedrückenden und Belastenden des Alltags, sich eine Auszeit zur (inneren) Regeneration zu gönnen und somit freie Zeit als etwas Kostbares wahrzunehmen, dazu lädt uns die vor uns liegende Zeit ein. Einen Anhaltspunkt hierzu finden wir auch im morgigen Evangelium: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch (…) und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele“ (Matthäus 11, 28-29) spricht Jesus. Sich erquicken lassen und Ruhe finden – gerade in diesen Zeiten, in denen die Anforderungen im Alltag, im Beruf und der Familie für viele von uns größer geworden sind, klingt dies nach einer Wohltat.

„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken“ – wir alle dürfen dies als eine Zusage verstehen. Als Zusage, dass man mit dem Päckchen, dass sprichwörtlich jeder zu tragen hat, nicht alleine ist. Und als eine Einladung, Jesus zu folgen und so entlastet zu werden und innere Ruhe zu finden. Ja, vielleicht lehrt uns dieser Sommer, lehren uns diese Sommerferien, die uns geschenkte Zeit bewusster und als etwas Kostbares wahrzunehmen, sie zu nutzen, dem Trubel zu entfliehen und zur Ruhe zu kommen. In diesem Sinne: schöne und erholsame Sommerferien!

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020