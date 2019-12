Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

© Tennisclub Zwingenberg

Zwingenberg.Mit einer Weihnachtsfeier verabschiedete der Tennisclub Zwingenberg (TCZ) seine Mitglieder endgültig in den „Tennis-Winterschlaf“, schreibt Vorsitzender Ralph Johann in einer Pressemitteilung.

Davor stand noch der letzte Arbeitseinsatz des Jahres an, bei dem die engagierten Mitglieder die Anlage winterfest machten. Und wer noch kein Weihnachtsplätzchen gebacken hatte konnte dies unter Anleitung der Clubwirte Woula und Andi direkt nach dem Arbeitseinsatz tun. Gemütlich ging es dann am Abend weiter – mit Würstchen vom Grill, Glühwein und Lagerfeuer. „Eine gelungene Weihnachtsfeier in harmonischer Atmosphäre“, so lautete die einhellige Meinung.

Und am Ende gab es von den Clubwirten sogar noch ein kleine Überraschung: Frisch gebackene Weihnachtsplätzchen mit kleinen Geschenken für alle anwesenden Gäste.

Unser Bild zeigt einen Teil der gut gelaunten Teilnehmer bei der diesjährigen Weihnachtsfeier des TC Zwingenberg im Clubhaus am Gießer. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.12.2019