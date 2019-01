Erst ein Konzert, dann Kleinkunst

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf sein Wochenendprogramm hin: Am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, gastiert die französische Sängerin Gwennyn mit ihrer Band im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) und präsentiert ihr Programm „Avalon Tour“. Einen Tag später, Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, tritt dort die Musikkabarettistin Anne Folger mit ihrem Programm „Selbstläufer“ auf.

Über Gwennyn heißt es in einer Pressemitteilung der Mobilisten: „Mit traditionellen Songs und neuen Kompositionen, Songs in französischer Sprache und auf Bretonisch, lädt Gwennyn mit ihrer klaren und sinnlichen Stimme und tiefsinnigen Texten in eine Welt voller Träume und Emotionen ein.“ Begleitet wird sie von bretonischen Musikern, beispielsweise dem keltischen Piper und Flötisten Kevin Camus. Unter der künstlerischen Leitung von Lebenspartner, Gitarrist und Arrangeur Patrice Marzin präsentiert Gwennyn ihre bretonische Musik als modernen keltischen Pop, der durch ein ausgezeichnetes Ensemble an Musikern zum Leben erweckt wird. Mit Blick auf das Gastspiel von Anne Folger versprechen die Mobilisten die Verbindung von klassischer Hochkultur und scharfzüngiger Kleinkunst:

„In ihrer Musik und ihren Texten erzählt sie von der Verwandtschaft zwischen den Beatles und Bach; Debussy, der in Fernost mit Apple fusioniert; vom missachteten Klavierhocker, der ein Solo gibt; von Youtube-Bloggerin Doremi, die in ihren Tutorials erklärt, wie sie sich die ,Lider’ mit Beethoven schminkt; von Verdis posthumen Protest gegen Aida, das Kreuzfahrtimperium; von Schlagertexten mit versteckten Krankheitsbotschaften und ICE Fahrten mit schlechtem Empfang. Fein beobachtet und in Komik verpackt. Ohne klassisches Putzlicht, ohne Efeuranken am Bühnenrand. Dafür mit Loopstation und eigenen Kompositionen.“

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019