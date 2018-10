Erst Gottesdienst, dann Bier-Probe

Rodau.Die wichtigste Information zuerst: Die Rorrer Kerb findet statt und fällt nicht aus, beziehungsweise der Sanierung der Kreisstraße 67 zum Opfer. Obwohl: So ein klein wenig wirkt sich die Baustelle auf der Rodauer Ortsdurchfahrt schon auf die Kirchweih aus, denn der Umzug kann in diesem Jahr nicht, wie gewohnt, durchs Baugebiet Auf dem Brunnen ziehen. Sonst aber bleibt sozusagen alles beim Alten.

Der Startschuss wird am Freitag, 26. Oktober, um 18 Uhr mit dem traditionellen Ausschellen der Kerb gegeben. Der Veranstalter – der Verschönerungsverein Rodau (VVR) – lädt dazu an seine Lagerhalle in Nachbarschaft zum Kunstrasenplatz ein. Von dort aus geht es auf folgende Strecke weiter: Zwingenberger Straße, Mittelstraße, Neckarstraße, Waldstraße, Gartenstraße, Hauptstraße, Feldstraße und wieder auf die Hauptstraße, von dort aus zum Vereinsheim des Sportclubs Rodau. Dort beginnt um 20 Uhr eine Party unter dem Motto „Roaring Rodau – die Goldenen Zwanziger“.

Kreativ-Wettbewerb

Die Kirchweih im einzigen Zwingenberger Stadtteil wird dann am Samstag, 27. Oktober, um 18 Uhr mit der Eröffnung des Festplatzes fortgesetzt. Auch in diesem Jahr wird es dabei wieder – nach dem Vorbild des Fotowettbewerbs 2017 – die Prämierung der Sieger eines Kreativ-Wettbewerbs geben:

Der VVR ruft alle kleinen und größeren Künstler in Rodau dazu auf, ein Bild von der örtlichen Kerb zu kreieren. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Motive können beispielsweise der Kerwekranz, der Kerweplatz, ein Karussell, ein Süßigkeitenstand oder der Kerwevadder sein. Erlaubt ist alles, was mit der Kerb in Rodau zu tun hat. Das Bild sollte die Größe DIN A4 haben. Es kann ganz klassisch gemalt (Wasserfarbe, Buntstifte, Fingerfarbe..) oder auch gerne gebastelt (Papierfetzen, Kartoffeldruck…) werden. Die Bilder können am bei Julia Müller auf dem Festplatz abgeben werden. Die Jury, bestehend aus den Traditionsfiguren der Rorrer Kerb, prämiert dann die drei schönsten Bilder. Selbstverständlich gibt es für alle Teilnehmer ein kleines Dankeschön. Ab 20 Uhr rockt am Samstag dann DJ Peter Henninger die Rorrer Kerb im Dorfgemeinschaftshaus. Von 21 bis 22 lautet die Devise an der Cocktailbar „Happy Hour“

Im Mittelpunk des Sonntags, 28. Oktober, steht ab 14 Uhr der Festumzug. Die Aufstellung erfolgt im Bereich der Zwingenberger Straße 15 bis 25. Von dort aus geht es auf dieser Straße sowie auf der Haupt- und der Gartenstraße bis ans Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Ausgraben der Kerb und der Segnung durch Kerwewatz und Kerweparre hält der Kerwevadder die Kerweredd. Nach der Weihe des Kerwekranzes spielen die Guggemusiker auf. Kaffee und Kuchen gibt es danach im DGH, außerdem gibt es (an Samstag und Sonntag) eine Snackbar. Für den musikalischen Ausklang des Kerwesonntags sorgt Markus Meyer vorm DGH.

Programm für Kinder

Am Montag, 29. Oktober, geht die Kirchweih um 10 Uhr weiter mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein, der ab 10 Uhr im DGH beginnt und an den sich ab 11 Uhr der Frühschoppen anschließt. Auf der Speisenkarte stehen Haxen mit Kraut sowie Fleischkäse. Ab 14 Uhr steht eine Bier-Probe für Kenner auf dem Programm, während für die Kinder unter den Besuchern ein Kinderprogramm im Mannschaftraum der Feuerwehr Rodau angeboten wird. Wer Lust hat, der kann sich vom Pinselschlumpf (Petra Ahlheim) schminken lassen. Überdies gibt es ein Bastelangebot (Kerwe-Drachen) sowie eine Aufführung des Handpuppenspielers Bernd Schmitt. mik

