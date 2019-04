Erst Gottesdienst, dann Frühstück

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg weist auf ihren Osterfrühgottesdienst hin, der am Ostersonntag, 21. April, ab 5.30 Uhr in der Bergkirche mit Taufen und Abendmahl gefeiert wird. Anschließend laden die Akteure zum gemeinsamen Frühstück ins Evangelische Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) ein.

Kulinarische Beiträge

Um dieses Beisammensein besser planen zu können bittet die Kirchengemeinde um Anmeldungen, telefonisch unter: 06251/75844, per E-Mail: ev-kirche-zwingenberg@t-online.de. Die Teilnehmer dürfen „gerne einen kulinarischen Beitrag zum Frühstück mitbringen“.

Der Reigen der Gottesdienste beginnt in der Karwoche am 18. April, Gründonnerstag, um 20 Uhr im Gemeindehaus; am 19. April, Karfreitag, wird dann ab 10 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche gefeiert. Am 21. April, Ostersonntag, gibt es neben dem besagten Osterfrühgottesdienst auch einen klassischen 10-Uhr-Gottesdienst mit Abendmahl in der Bergkirche. Am 22. April, Ostermontag, wird ab 10 Uhr in der Bergkirche ein Familiengottesdienst gefeiert. red

