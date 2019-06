Erst Grenzgang, dann Gottesdienst

Alsbach-Hähnlein.Am 7. Juli, Sonntag, findet in Alsbach-Hähnlein ein Grenzgang statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Freizeitanlage Sandwiese, deren 70-jähriges Bestehen an diesem Tag gefeiert wird. Der Grenzgang wird südlich der Sandwiese vorbei am Wasserwerk Hessenwasser und dem Regenrückhaltebecken zur Haltestelle Hähnlein-Alsbach verlaufen. Weiter wird es dann durch den Wald zum erweiterten Gewerbegebiet gehen. Von dort aus führt die Strecke zurück zum Festplatz auf der Freizeitanlage.

Unterwegs wird allen Teilnehmer ein Frühstück gereicht und an ausgewählten Stationen der Wanderung werden interessante Informationen gegeben. Teilnehmer, die am Gottesdienst, der um 10.45 Uhr auf dem Festplatz stattfindet, teilnehmen möchten, werden mit Gemeindefahrzeugen zum Sandwiesenfest gebracht.

Die Gemeinde Alsbach-Hähnlein lädt alle Einwohner ein, am Grenzgang teilzunehmen. at

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.06.2019