Erst handeln, dann ums Steuergeld streiten

Leserforum zum Bericht „Hell wird’s nur, wenn die Stadt die Laterne zahlt“, BA vom 24. November.

Zahlen muss am Ende der „interessierte Dritte“, schreibt Hessen Mobil auf Nachfrage des Zwingenberger Bürgermeisters, und meint damit im konkreten Fall die Stadt, weil Kreis und Bund die Ersatzbeschaffung für eine neue Straßenlaterne an der Auffahrt von der Kreisstraße 67 zur Autobahn 5 nach deren Zerstörung durch einen Unfall ablehnen.

Wir Steuerzahler finanzieren am Ende die Stadt, den Kreis, das Land, den Bund, also die öffentliche Hand. Und jede der zuvor aufgeführten Ebenen verfügt wohl über genügend Einnahmen, um das Problem zu lösen und den Rad- und Fußgänger-Übergang zu beleuchten. Es wäre auch möglich, erst einmal die Situation zu entschärfen und sich später um unsere Steuergelder zu streiten. Als Steuerzahler kann man wohl verlangen, dass hier gehandelt wird und keine Erbsenzählerei auf Kosten der Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gemacht wird.

In Deutschland gibt es überdies das Pflichtversicherungsgesetz. Das unfallverursachende Auto müsste also haftpflichtversichert gewesen sein. Hat da etwa die Zulassungsbehörde nicht aufgepasst? Vielleicht kann diese vom Bürgermeister auch noch mit ins Boot der Zuständigen genommen werden. Das wäre auch gut möglich, denn die Zulassungsstelle wird ja auch vom Steuerzahler finanziert.

Der Rathauschef sollte sich auch nicht aufs Plädieren beschränken. Die Dunkelheit beziehungsweise der Winter sind da und es ist bekannt, dass Schulkinder den Weg benutzen müssen, wie es auch der Bürgermeister – aufgewachsen in Rodau – mit Blick auf seine eigene Kindheit beschreibt. Es gibt eine Fürsorgepflicht des Bürgermeisters. Er hätte auch als Kind kein Verständnis dafür gehabt, wenn der Bürgermeister oder eine andere Behörde erst die Rechtslage hätten klären müssen, anstatt einfach eine Beleuchtung sicherzustellen.

Wenn der erste schwere Unfall mit Todesfolge passiert ist, wer ist dann schuld? Bestimmt der Autofahrer – vielleicht sind dann beim Fahrer wenigstens die Beerdigungskosten zu holen.

Ein Bürgermeister sollte handeln. Nicht jedes Projekt hat so viel Zeit wie eine Cittaslow-Zertifizierung für die Stadt oder den Bau einer Skihütte für den Weihnachtsmarkt. Ein Kreisel oder eine Ampel wäre übrigens an dieser auch für Autos gefährlichen Ausfahrt sinnvoll – mehr noch als am Rewe-Markt. Aber diese Steuergelder müssen bestimmt auch vom Bund oder Land kommen…

Renate Ries

Zwingenberg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018