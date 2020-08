Erste Blutspende-Aktion unter Corona-Bedingungen

Zwingenberg.Am letzten Dienstag im Juli fand die zweite Blutspendeaktion des DRK Zwingenberg in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen für dieses Jahr in der Melibokushalle Zwingenberg statt. Es war zugleich die erste Blutspende, die in Zwingenberg in Zeiten der Coronavirus-Pandemie veranstaltet wurde, wie Bereitschaftsleiter Udo Bächer berichtet. Die Spendenwilligen mussten sich vorab einen Termin reservieren, das sollte einer großen Ansammlung von wartenden Blutspendern entgegenwirken. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung einer Infektion mit dem Coronavirus waren zum Beispiel, dass bei jeder Person die Körpertemperatur gemessen wurde und Mund-Nasen-Schutzmasken verteilt wurden. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes wurde überdies geachtet.

99 Konserven befüllt

Insgesamt kamen 106 spendenwillige Personen. Am Terminende konnte der DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen 99 Blutkonserven zur weiteren Verarbeitung mitnehmen, darunter befanden sich neun Konserven von Erstspendern. Wegen gesundheitlicher Bedenken konnte bei sieben Spendern keine Blutentnahme durchgeführt werden.

Wegen der Corona-Bestimmungen servierten die Ehrenamtlichen des DRK Zwingenberg dieses Mal keinen stärkenden Imbiss, jeder Spender erhielt stattdessen eine Papiertüte gefüllt mit Knabberzeug, Vitaminsaft und einer Piccolo-Flasche Sekt. Auch die sonst übliche Ehrung von Mehrfachspendern fand wegen der Corona-Bestimmungen nicht statt. Die Würdigung wird allerdings vom DRK-Blutspendedienst zu gegebener Zeit nachgeholt.

Alle Spender wurden von Mitgliedern der DRK-Bereitschaft betreut. Das Jugendrotkreuz und die DRK-Sozialarbeit waren bei den Vorbereitungen und beim Auf- und Abbau involviert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020