Ersthelfer kümmerten sich um 119 Patienten

Zwingenberg.Birgit Heitland bleibt weiter an der Spitze des DRK-Ortverbands Zwingenberg. Bei der Jahreshauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes in dieser Woche im Feuerwehrgerätehaus wurde die Stadtverordnetenvorsteherin und Landtagsabgeordnete für weitere drei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Auch ihr Stellvertreter Johannes Bürkle wurde wiedergewählt, genauso wie Martin John als Schriftführer.

...