Erstmals Beiträge für Kleinkindbetreuung kalkuliert

Zwingenberg.Die Hebesätze für die Gewerbesteuer oder die Grundsteuer sowie die Steuern für Hundebesitzer oder Spielapparate-Betreiber, die die Bürger oder Unternehmen an die Stadt Zwingenberg bezahlen müssen, sollen nicht steigen – so sieht es der Entwurf für den Etat 2021 vor (wir haben berichtet), über den die Stadtverordnetenversammlung am nächsten Donnerstag abschließend beraten und beschließen wird.

