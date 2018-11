Erstorientierung zum Thema Trennung

Alsbach-Hähnlein.Die Familienbeauftragte der Gemeinde Alsbach-Hähnlein macht auf ein Beratungsangebot mit dem Titel „Trennung – was nun?“ aufmerksam. Termin ist der 12. Dezember, Mittwoch; Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Sonne (Hauptstraße 26) in Alsbach. In der Pressemitteilung heißt es:

„Sie oder Ihr Ehepartner möchten sich scheiden lassen? Sie möchten sich über die Auswirkungen einer Trennung informieren? Im Rahmen einer Erstorientierung, die eine Entscheidungsfindung unterstützen möchte, gibt es Tipps für weitere Schritte. Die mobile Beratung erfolgt durch Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle ,Frauen helfen Frauen’.“

Für die Beratung wird eine Gebühr von zehn Euro erhoben. Anmeldungen bis 4. Dezember bei Jutta Lauer-Schneider, Familienbeauftragte der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, Telefon: 06257/5008530, E-Mail: lauer-schneider@alsbach-haehnlein.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018