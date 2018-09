Erzählungen rund um Weihnachten

Alsbach.Die Kunstfreunde Bergstraße laden für Donnerstag, 12. Dezember, zu einer weiteren Lesung in ihrer Reihe "Kunst und Literatur" ein. Veranstaltungsort ist ab 19.30 Uhr der Eduard-Schmidt-Saal im Bürgerhaus Sonne in Alsbach. Dagmar Wuttge aus Seeheim-Jugenheim liest Erzählungen zur Weihnachtszeit. In einer Pressemitteilung heißt es: "Die Texte sind mitten aus dem Leben gegriffen, nüchtern und

...