Erzieherinnen arbeiten in Jugendwehr mit

Zwingenberg.Eine Gruppe der Jugendfeuerwehr Zwingenberg hat am Frühlings-Wandertag des Löschbezirks 1 teilgenommen, der in diesem Jahr von der Jugendfeuerwehr Elmshausen veranstaltet wurde. An einem wunderschönen Frühlingstag wanderten insgesamt circa 80 Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuern durch den vorderen Odenwald, immer parallel zu der als „Fuchstrail“ bezeichneten Mountainbike-Strecke. Auf der circa sechs Kilometer langen Tour durch den Wald mussten die Teilnehmer an sechs Stationen Aufgaben lösen. An einer Getränkestation konnten sich die Gruppen erfrischen.

Bewältigt werden mussten Aufgaben wie zum Beispiel das Basteln eines Papier-Fliegers. Das Flugzeug musste so gefaltet werden, dass es möglichst weit fliegt. Des Weiteren gab es einen Hindernisparcour, bei dem die Schwierigkeit darin bestand, einen circa vier Meter langen und im Durchmesser zehn Zentimeter starken Baumstamm möglichst schnell ins Ziel zu tragen. Wichtig hierbei war auch, dass die vier Gruppen-Mitglieder ihre Hände immer am Baumstamm behalten mussten.

Neu bei diesem Wandertag war, dass die Strecke nicht, wie sonst, durch Pfeile gekennzeichnet war. Den Verlauf der Tour mussten sich die Teilnehmer durch Geocaching – also mit Hilfe von Smartphone-Navigations-Apps und Landkarte – erarbeiten. „Das Geocaching war vor allem für uns Betreuer Neuland, doch durch die Hilfe der Kinder haben wir die Aufgabe gut gemeistert“, berichtet Stefan Diefenbach, der Zwingenberger Jugendwart.

Mit von der Partei waren bei der Frühjahrs-Wanderung auch die zwei Betreuerinnen Jana Künz und Annika Winter, die sich bereits seit einem Jahr sehr engagiert um die Betreuung der weiblichen Mitglieder der Zwingenberger Jugendfeuerwehr kümmern. Die Zwingenberger Mädchen (beide Anfang 20) sind beide staatlich anerkannte Erzieherinnen und in Bensheimer Kitas tätig. Nach dem die weibliche Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr auf sieben Mädchen angestiegen war, wurden dringend qualifizierte weibliche Betreuer gesucht. Jana und Annika haben sich dazu bereiterklärt, bei Ausflügen und Zeltlagern teilzunehmen und zu unterstützen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019