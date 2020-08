Es blieb beim Einbruchsversuch

Alsbach-Hähnlein.Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben sich Unbekannte an einem Vereinsheim in der Straße „Außerhalb“ in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein zu schaffen gemacht.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, gelangten die Kriminellen nach derzeitigem Kenntnisstand auf das Gelände des Vereins und versuchten ein Fenster zu öffnen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ob sie möglicherweise bei der Tatausführung gestört wurden, das wird nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft.

Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, der wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden. ots

