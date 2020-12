Es ist nicht gut, allein zu sein

Weihnachten 2020 droht ein Fest der Einsamkeit zu werden. Anstatt große Familienfeste zu feiern muss es bei kleinen Treffen selbst an Heiligabend mit höchstens zwei Haushalten bleiben, viele Ältere bleiben isoliert in den Heimen, Kranke warten vergebens auf Besuch in den Kliniken, viele werden die Festtage alleine in ihren vier Wänden verbringen. Überall gilt mindestens anderthalb Meter Abstand und das Gebot der Kontaktvermeidung. Anstatt sich nahezukommen, entfernen sich die Menschen weiter voneinander.

Viele belastet der fehlende Kontakt zu Familie und Freunden ohnehin schon. Und an Festtagen mitten im Lockdown wird die psychische Widerstandskraft der Menschen besonders auf die Probe gestellt. An keinem anderen Fest suchen die Menschen das Miteinander mehr, als an Weihnachten. Und schon in den vergangenen Jahren zeigte sich - auch ohne Pandemie: An diesen Tagen steigt die Zahl der psychologischen Notfälle und Suizide wegen des Gefühls der Einsamkeit massiv an.

Keiner will allein ein. Einsamkeit ist sehr individuell. Als einsam gelten Menschen, wenn sie sich mehr oder bessere soziale Beziehungen wünschen, als sie sie gerade haben. Sie fühlen, von anderen Menschen getrennt zu sein. Das kann depressiv und auch körperlich krank machen. Damit zeigt Einsamkeit: Menschen sind soziale Wesen und müssen es auch sein. Ohne den steten Kontakt zur Gemeinschaft wird jeder krank, es sinken sogar die Überlebenschancen.

Einsamkeit fühlt sich schmerzhaft an. Sie geht oft mit Traurigkeit und einem Gefühl von Kontrollverlust einher. Und Vorsicht: Wer einmal einsam ist, kann immer tiefer in das negative Gefühl des Alleinseins und dessen dunkle Gedanken sinken. Das birgt die Gefahr, sich noch weiter von anderen Menschen zu entfernen.

Dass Einsamkeit auch gegen göttlichen Willen ist, wurde schon in der biblischen Schöpfungsgeschichte festgeschrieben: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ (1. Mose Kapitel 2, Vers 18). Und das tiefste Empfinden der Einsamkeit spürte Jesus direkt vor seinem Tod. Er nahm nichts mehr von Gottes Nähe wahr und schrie: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Als Auferstandener sucht er besondere Nähe zu seinen Freunden und ruft dazu auf, auf andere zuzugehen.

Kontakte und damit Begegnungen sind auf vielerlei Weise möglich. Gerade, wer spürt, dass ihm andere Menschen fehlen, sollte nicht passiv darauf warten, dass jemand auf ihn zukommt, sondern aktiv Kontakt suchen und halten. Das ist oft auch auf anderen Wegen, wie sonst üblich, möglich. Desto fantasievoller Kontakte geknüpft und gepflegt werden, desto intensiver werden sie sein.

Manchmal gehört auch Mut dazu, Einsamkeit zu vertreiben: Viele Menschen verschweigen, dass sie sich einsam fühlen. Sie sind aber in der Regel sehr dankbar, wenn sie darauf angesprochen werden und darüber sprechen dürfen. Vielleicht birgt gerade das kommende Weihnachtsfest mit all den gebotenen Abständen die Chance, neu zu entdecken, dass wir die Anderen brauchen. Nicht die objektive Nähe ist es, die der Mensch braucht, sondern die subjektiv gefühlte. Was nützt es, zusammenzukommen, ohne zu spüren, dass man auch dazugehört?

