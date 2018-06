Anzeige

Zwingenberg/Rodau.Bei einem Einsatz in einem Anwesen an der Friedrichstraße in Zwingenberg waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in dieser Woche gut zwei Stunden lang damit beschäftigt, Wasser aus einem Keller abzupumpen.

Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher mitteilt, stand das Nass rund einen halben Meter hoch. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme soll es sich um einen Leitungsschaden gehandelt haben.

Unter Leitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas waren sechs Kameraden mit Tauchpumpen und Wassersaugern im Einsatz, ausgerückt waren sie mit drei Fahrzeugen. Wenige Tage zuvor war es nicht Wasser im Keller, das die Feuerwehr auf den Plan rief, sondern angebranntes Essen auf einem Küchenherd, allerdings auch in einem Keller. Der befand sich in Zwingenbergs einzigem Stadtteil Rodau und dort in einem Anwesen an der Waldstraße.