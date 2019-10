Etappensieg für neuen Wohnraum in Rodaus Mitte

Rodau.Ein dreiviertel Jahr voller planen, diskutieren und besprechen findet schließlich mit der Präsentation des städtebaulichen Entwurfs einen Abschluss. „Alle werden nie ganz einverstanden sein“, erklärt Bürgermeister Holger Habich, „aber wir hoffen, dass wir viele der Wünsche berücksichtigen und so einen Großteil der Bürger zufriedenstellen konnten.“

Um die Innenentwicklung Rodaus voranzutreiben und mögliche Bauplätze für neuen Wohnraum nutzen zu können, war ein ganzes Stück Arbeit nötig. Denn in die Planung des jetzt vorliegenden städtebaulichen Entwurfs waren nicht nur die Stadt und Stadtplaner Christian Eichler vom Darmstädter Planungsbüro Eichler und Schauss eingebunden, sondern auch zahlreiche interessierte Bürger, allen voran die Besitzer der Grundstücke, auf denen künftig gebaut werden soll. Ein erster Entwurf sorgte für heftige Kritik vonseiten der „Rorrer“ und schnell war klar – ein neuer Plan muss her.

„Uns war es wichtig, jeden Einzelnen anzuhören und Fragen zu klären. Das ist auch der Grund, wieso es so lange gedauert hat, einen förmlichen Plan zu erstellen. Und schließlich ist – so finden wir – auch etwas Vernünftiges dabei herausgekommen“, erklärt der Bürgermeister mit Blick auf Eichler, der nickend zustimmt. Rund 50 Bürger sind zur Vorstellung der Ergebnisse ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen und warten gebannt auf die Präsentation des Stadtplaners. „Von den verschiedenen Vorschlägen, über die wir diskutiert haben, hat das Konzept vier, „Junge Höfe“, die meiste Zustimmung bekommen“, so Eichler. Daher bilde dieses auch die Basis für die abschließenden Ergebnisse.

Platz für bis zu 60 Einwohner

Für das vielversprechende Gebiet nördlich der Hauptstraße empfiehlt Eichler der Stadt einen Bebauungsplan. Denn dort könnten, wenn auch nicht in nächster Zeit, insgesamt 16 bis 18 Bauplätze mit insgesamt maximal 24 Wohneinheiten geschaffen werden – Platz, der 50 bis 60 Einwohnern zugutekäme.

„Dazu muss die Straße erweitert werden, wir brauchen zwei öffentliche Erschließungswege und einen Wendehammer“, erklärt der Stadtplaner. Außerdem seien ein Spielplatz und ein Festplatz als zweite Bebauungszeile vorgesehen, wofür noch die Detailplanung anstehe. „Auf dem Festplatz sollte aber eine Hütte, ein Haus oder ein Pavillon stehen, Wasser und Strom vorhanden sein, dass dort auch gefeiert werden kann“, erklärt Eichler.

„Für das Gebiet nördlich der Hauptstraße lohnt es sich, einen Bebauungsplan zu erstellen. Denn letztlich könnten wir durch die Bebauung dieses Bereiches knapp einen Hektar Siedlungsfläche am Ortsrand einsparen“, so der Stadtplaner. Ebenso empfehle er, einen Bebauungsplan für den historischen Rodauer Ortskern aufzustellen: „Dort sind auf lange Sicht 27 Gebäude realisierbar.“ Allerdings sollen die neuen Häuser in den Ortskern passen. Dass auch ihre Urururenkel Rodau noch als solches wiedererkennen“, versichert Eichler den anwesenden „Rorrern“.

Nach Gesprächen mit den Eigentümern habe sich hingegen herausgestellt, dass ein Bebauungsplan im Gewerbegebiet nicht sinnvoll sei: „Dort besteht momentan kein Bedarf auf andere Nutzung. Außerdem gibt es da schon einige Möglichkeiten, um Wohnraum zu schaffen. Das ist aber noch mit der Bauaufsicht zu klären“, erklärt der Stadtplaner sein Votum. Ebenso wenig empfehle er der Stadt einen Bebauungsplan für die angedachte Fläche südlich der Hauptstraße: „Dort wäre der Aufwand verhältnismäßig zum Gewinn zu gering.“

Kleine Anpassungen sollen folgen

Auch wenn der Plan im Vorfeld allgemein auf Zustimmung gestoßen sei, wird doch Getuschel und Gemurmel im Publikum laut. Daraufhin melden sich einige der Grundstückseigentümer erneut zu Wort Denn mit dem Blick in den Briefkasten und den darin enthaltenen Aufzeichnungen sind einige nicht zufrieden. Viele wünschen sich die Anpassung des Plans an die vorherigen Besprechungen – beispielsweise im Hinblick auf die eingezeichneten Grundstücksgrenzen.

„Das stimmt, die eingezeichneten Grenzen stimmen nicht exakt mit dem überein, was wir im Vorfeld besprochen hatten. Das passen wir noch an“, versprich der Bürgermeister den besorgten Eigentümern.

Auch Wünsche wie der Bau jeweils einer Doppelhaushälfte an zwei aneinander angrenzenden Grundstücken erhalten Zuspruch von Habich und Eichler. Fragen nach der Abgabe von Grundstücksanteilen, die der Erschließung dienen sollen, beantworten Planer Eichler und Bürgermeister Habich so weit möglich ebenso für alle. Aber auch unter vier Augen haben die Rodauer noch die Möglichkeit, mit ihrem Bürgermeister über die Pläne zu sprechen.

Doch nach der Anpassung des Plans in wenigen Feinheiten kann trotzdem noch nicht gleich losgebaut werden: „Denn erst der Bebauungsplan schafft das Baurecht“, erklärt Stadtplaner Christian Eichler. Darauf folge dann – Schritt für Schritt – die Umlegung der Grundstücke, der Bau der Straßen und des Wendehammers mitsamt der notwendigen Anschlüsse, die der Erschließung dienen sollen, und – zu guterletzt – die Bebauung der Grundstücke selbst.

