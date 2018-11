Europa entdeckt Afrika ganz neu

Jugenheim.Angesichts von Migration und Flüchtlingen sowie einer veränderten Lage in der Welt hat Europa den afrikanischen Kontinent neu entdeckt. Die Steuerung der Migration, Grenzsicherungen und wirtschaftliche Perspektiven sind Themen des Europa-Afrika-Gipfels und vieler Gespräche, gerade auch zwischen Deutschland und Afrika. Doch haben Deutschland und die EU ein falsches Bild von Afrika beziehungsweise wie wird auf dem afrikanischen Kontinent die aktuelle Diskussion wahrgenommen? Welche Entwicklungspotenziale und -erfolge werden erkennbar? Selten erscheint den Europäern die Notwendigkeit, nachhaltig Wirtschaftswachstum in Afrika zu schaffen, so groß wie heute.

Diese Fragen und viele andere Aspekte der Entwicklungspolitik sind das Thema einer Veranstaltung des Forums Heiligenberg am 30. November, Freitag, 19 Uhr, im Gartensalon des Schlosses Heiligenberg in Jugenheim. Gesprächspartner in der Debatte sind Igor Cesar, der Botschafter der Republik Ruanda, und Heidemarie Wieczorek-Zeul, die ehemalige Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Gerade Ruanda ist auf einem guten Weg, die meisten der Milleniumsziele der Vereinten Nationen zu erreichen und scheint positives Beispiel einer erfolgreichen Entwicklung zu sein. red

