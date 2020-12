Evangelische feiern analog und digital

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt an Heiligabend, 24. Dezember, zu unterschiedlichen Gottesdienstformaten ein: in der Kirche, unter freiem Himmel und auch digital. Bei den „analogen“ Gottesdiensten muss allerdings auf die Beschränkung der Platzzahl geachtet werden:

Bei den Gottesdiensten in der Kirche liegt die Begrenzung gegenwärtig bei 50 Teilnehmern, bei allen Gottesdiensten im Freien zurzeit bei 100 Besuchern. Daher bittet die Gemeinde um möglichst zeitnahe Anmeldungen für alle „analogen“ Gottesdienste. Am besten online auf der Webseite: www.ev-gemeindenetz-nb.de. Aber auch telefonisch: 06251/75844 oder per E-Mail: kirchengemeinde.zwingenberg@ekhn.de können Anmeldungen beim Gemeindebüro vorgenommen werden. Anmeldeschluss ist der 21. Dezember, Montag, 12 Uhr.

Die Gottesdienste am Heiligen Abend im Überblick:

Ab 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel online bei Youtube unter „Kirchengemeinde Zwingenberg“.

Ab 15.30 Uhr Familiengottesdienst für Jung und Alt auf dem Schulhof der Grundschule Zwingenberg mit Pfarrer Hilsberg.

Ab 15.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Bergkirche mit Pfarrerin Northe.

Ab 17 Uhr Familiengottesdienst für Jung und Alt auf dem Schulhof der Grundschule Zwingenberg mit Pfarrer Hilsberg.

Ab 17 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Bergkirche mit Pfarrerin Northe.

Ab 21.30 Uhr Weihnachten unterm Sternenzelt auf dem Gelände der Bergkirche mit Pfarrer Hilsberg.

Die Teilnehmer werden gebeten, auf die gesetzlich vorgegebenen Abstände und auf das Tragen einer Mund-Nasen-Maske zu achten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020