Die kommunalpolitische Laufbahn von Evelyn Berg (verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Soziologin und in der Bildungsberatung tätig) begann jedoch nicht erst im Jahre 2011: Seit 1997 engagiert sie sich; sie war auch vor der GUD/SPD-Koalition im Zwingenberger Parlament bereits Stadträtin im Magistrat, nämlich seit 2001. Überdies ist sie nicht nur Mitglied bei der lokalen GUD, sondern auch bei Bündnis 90/Die Grünen und vertritt deren Interessen seit 2001 als Abgeordnete im Bergsträßer Kreistag.

Dem Perspektivwechsel ging am Mittwochabend bei der Stadtverordnetenversammlung im Dorfgemeinschaftshaus von Rodau die Vereidigung von Evelyn Berg durch Parlamentschefin Birgit Heitland voraus. Anschließend händigte Bürgermeister Holger Habich seiner neuen Kollegin die Ernennungsurkunde als Ehrenbeamtin aus.

Ebenfalls vorausgegangen war dem Dienstantritt von Berg als Nachfolgerin von Backs übrigens auch eine Verzichtserklärung der SPD auf den Magistratssitz: GUD und SPD waren nach der Kommunalwahl 2016 zwar nicht mehr als Koalition angetreten, hatten aber eine gemeinsame Magistratsliste aufgestellt. Auf der rangieren abwechselnd GUD- und SPD-Politiker. Nach der Rückgabe des Mandats durch Backs hätte jetzt ein Sozialdemokrat nachfolgen können. Dann wäre die GUD im Stadtrat nicht mehr vertreten gewesen und die SPD hätte zusätzlich zu ihrem Stadtrat Peter Lucas ein weiteres Magistratsmitglied benennen können. Die SPD erwies sich jedoch als fairer Listenpartner und verzichtete zu Gunsten der GUD.

In der eigentlich siebenköpfigen GUD-Fraktion muss Fraktionsvorsitzender Ulrich Kühnhold nun allerdings – mindestens bis zur nächsten Sitzung des Parlaments am 6. September – mit einer verkleinerten Mannschaft auskommen: Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie war am Mittwochabend nicht in der Lage, bereits einen Nachrücker für die Fraktion zu benennen. Für seine Ex-Kollegin hatte Kühnhold lobende Worte: „Evelyn Berg ist eine bewährte und erfahrene Kraft.“ Er dankte ihr, dass sie sich erneut im Magistrat als der „Schaltstelle der Kommune“ engagiert.

Freitag, 15.06.2018