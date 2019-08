Exerzitien im öffentlichen Raum

Zwingenberg.Am Samstag, 31. Samstag, bietet das Spirituelle Forum Bergstraße in Zwingenberg eine besondere Form von Exerzitien, nämlich Straßenexerzitien an.

„Exerzitien“ heißt wörtlich übersetzt „Übungen“. Traditionell werden damit geistliche Übungen verbunden, vielleicht an einem abgelegenen Ort hinter Klostermauern, auf jeden Fall in aller Stille. Sie dienen der inneren Sammlung und dem Ziel, zur eigenen Mitte zu finden.

Straßenexerzitien haben einen anderen Ansatz. Sie nehmen ihren Ausgang auf den Straßen und Plätzen unserer Städte und haben kein anderes Ziel, als sich im öffentlichen Raum einer Stadt zu bewegen und aufmerksam zu werden für alles, was um die Teilnehmer herum geschieht. In der Pressemitteilung der Veranstalter heißt es: „Planbar sind solche Erfahrungen kaum. Aber Gelegenheit im Alltäglichen gibt es sicher: In allem, was nicht verfügbar ist oder wo sich vielleicht eine Grenze auftut oder etwas, was mich auf besondere Weise berührt.“

Solche Straßenexerzitien macht jede für sich allein. Dabei gibt es drei Regeln:

Nichts bewerten, nur sehen, was ist.

Offensein für Kontakte, wo sie sich ergeben.

Kein „Missionieren“.

Am Ende einer vereinbarten Zeit kommen dann alle Teilnehmer zu einem Erfahrungsaustausch wieder zusammen. Termin ist Samstag, 31. August, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist die Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Zwingenberg (Heidelberger Straße 18). Die Leitung haben Hans-Peter Kohl und Frank Meessen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Spirituellen Forums statt, das eine Initiative der drei katholischen Dekanate im Kreis Bergstraße ist und ganz unterschiedliche Veranstaltungen im Kreisgebiet entwickelt und anbietet.

Ziel ist der Initiative es, neue Formen moderner Spiritualität zu finden – und zwar zusammen mit denen, die Interesse an dieser Frage haben. red

Info: Kontakt per E-Mail: spirituelles-forum@t-online.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.08.2019