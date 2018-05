Anzeige

Alsbach-Hähnlein.Der Museumsverein Alsbach-Hähnlein bietet am 10. Juni, Sonntag, von 14 bis maximal 16 Uhr eine Führung über den größten jüdischen Landfriedhof Hessens in Alsbach an. Der kulturgeschichtliche Rundgang stellt die Friedhofsgeschichte und die jüdische Bestattungskultur in den Mittelpunkt. Ebenso wird erläutert, wie man sich selbstständig – auch ohne hebräische Sprachkenntnisse – einen jüdischen Friedhof erschließen kann.

Männer müssen Kopf bedecken

Treffpunkt ist am Nordtor, Parkplätze stehe am am Einkaufszentrum Pfarrtanne zur Verfügung: Zur Kleiderordnung heißt es: Festes Schuhwerk ist erforderlich, Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen.

Der Eintritt frei, Spenden sind willkommen, schreibt Nicole Rieskamp in ihrer Einladung abschließend. red