Exkursion mit einem Kenner

Seeheim-Jugenheim.Karl Listner vom Museumsverein Seeheim-Jugenheim ist ein Kenner der Kulturerbe-Stätten in den Ortsteilen der Gemeinde . Erstmals in diesem Jahr lädt er unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ zu einer öffentlichen Führung durch den Schlosspark Seeheim ein. Termin ist Sonntag, 23. August; Treffpunkt ist um 15 Uhr das Schulmuseum am Sebastiansmarkt (Kirchstraße 1). In einer Pressemitteilung heißt es:

Die Pflege des privaten, aber für jedermann zugänglichen Schlossparks Seeheim ist seit Jahren ein Thema in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Der ehemals großherzogliche – 225 Jahre alte – englische Landschaftspark mit Lustgarten der renommierten landgräflichen und großherzoglichen Gartenarchitekten Maximilian Friedrich Schulz, Johann Georg Geiger und Sohn und Johann Michael Zeyher war bis 1945 ein beispielhaftes Kleinod an der Bergstraße und Teil des großartigen Seeheim-Jugenheimer Ensembles von vier Landschaftsparks des 19. Jahrhunderts. Er soll nach und nach durch die bessere Hervorhebung seiner klassischen Elemente wieder für die erholungsuchende Bevölkerung und als Denkmal attraktiver werden.

Als Zeichen dafür hat der Park kürzlich einen weiteren Geopunkt im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erhalten. red

