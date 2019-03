Expertin referiert über Auktionen

Alsbach.Die Kunstfreunde Bergstraße weisen auf einen Vortrag von Nina Buhne hin. Die Direktorin des Aktionshauses Sotheby‘s, Niederlassungen Frankfurt und Stuttgart, wird am nächsten Donnerstag, 14. März, ab 19.30 Uhr im Eduard-Schmitt-Saal des Bürgerhauses Sonne in Alsbach über „Auktionen in Deutschland und Europa“ sprechen.

Nina Buhne ist seit 1987 für Sotheby’s tätig und dort für die Wertbestimmung von Kunstwerken in Deutschland verantwortlich. Nach ihrem Lichtbildervortrag wird es ein Gespräch zwischen ihr und Dr. Benno Lehmann, Hochschullehrer in Heidelberg, geben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red

