Fahrrad könnte heiße Spur sein

Bickenbach.Um ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus einer Wohnung in Bickenbach voranzutreiben, sucht die Polizei in Pfungstadt den Eigentümer eines Fahrrades. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen erläutert, erhoffen die Ermittler sich durch die Zuordnung des Velos Hinweise auf die Täter.

Zum Tathergang heißt es in der Pressemitteilung: In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai (Donnerstag auf Freitag) haben Kriminelle die Wohnräume eines Einfamilienhauses an der Erbsengasse in Bickenbach heimgesucht und unter anderem zwei Laptop-Computer entwendet.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde das abgebildete Fahrrad in unmittelbarer Tatortnähe sichergestellt. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Tube, Modell Suspension X Cross. Es ist schwarz und hat eine auffällige Bereifung mit Spinnennetzapplikationen.

Ob der oder die Täter das Rad möglicherweise zuvor als Fahrzeug nutzten und es dann zurückließen oder ob es möglicherweise im Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahlsdelikt steht, das ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Über die Zuordnung des Fahrrades hoffen die Beamten, sachdienliche Hinweise zu erlangen, um das Verbrechen aufklären zu können. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler:

Wer erkennt das abgebildete Fahrrad wieder?

Wer kann Hinweise zu seinem Besitzer bzw. seiner Besitzerin geben?

Unter der Rufnummer 06151/95090 ist die mit dem Fall betraute Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt zu erreichen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.05.2020