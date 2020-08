Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Seeheim-Jugenheim.Ein 36 und ein 38 Jahre alter Mann müssen sich nach ihrer Festnahme am Montagnachmittag wegen Fahrraddiebstahls in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen schreibt, wurden die Kriminellen gegen 16.30 Uhr an der Ludwigstraße in Jugenheim von Zeugen dabei beobachtet, wie sie ein abgeschlossenes, jedoch nicht angeschlossenes Fahrrad wegtrugen und sich an dem Schloss zu schaffen machten. Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, konnten durch die Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden.

Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte bei den Festgenommenen ein Tierabwehrspray sowie mehrere Messer sicher. Das Mountainbike, dessen Wert bei rund 700 Euro liegt, konnte wieder an seinen Eigentümer ausgehändigt werden. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.08.2020