Fahrzeug gestreift und weitergefahren

Hähnlein.Am Dienstag gegen 16.30 Uhr streifte ein dunkelblauer „Kompaktwagen“ – so wurde das Vehikel von Zeugen benannt – in Hähnlein beim Rechtsabbiegen von der Gernsheimer Straße in die Waldstraße einen wartenden Pkw an dessen linker Fahrzeugseite. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen schreibt, bemerkte der zirka 65-jährige Fahrer den Unfall offensichtlich, entfernte sich aber unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugen handelt es sich vermutlich um ein polnisches Kennzeichen, das mit einem „I“ beginnt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation in Pfungstadt unter der Telefonnummer: 06157/95090. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020