Familienchor singt wieder

Zwingenberg.Die Evangelische Gemeinde lädt zur Neuauflage ihres Familienchorprojektes ein. Ziel ist ein Auftritt im 11-Uhr-Gottesdienst am 5. April. Probentermine sind der 8. März, Sonntag, von 15 bis 16.30 Uhr, der 22. März, Sonntag, von 15 bis 16.30 Uhr, sowie der 4. April, Samstag, von 10 bis 14 Uhr. Veranstaltungsort ist das Evangelische Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22):„Jung und Alt kommen zusammen, um gemeinsam, aber auch in altersgetrennten Gruppen, unter der Leitung von zwei Chorleiterinnen zu singen. Willkommen sind alle Menschen, die Lust daran haben, in einer generationenübergreifenden Gruppe zu singen.“ red

